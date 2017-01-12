Kayseri'de 67 sanıklı FETÖ davasında 4'üncü gün: Boydaklar tahliye istedi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de 4 gündür devam eden 67 sanıklı FETÖ davasında ifade ve tanık dinlenme işlemlerinin ardından savcı, tutuklulardan Arap Ali Aksoy, Murat Bozdağ ve Nurullah Sarıöz'ün tahliyesini istedi. Tutuklu Boydak'lar da tahliye talebinde bulundu.

Kayseri'de Fethullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aralarında Boydak Holding sahip ve eski yöneticilerinin de bulunduğu 28'i tutuklu, 30'u tutuksuz, 9'u firari toplam 67 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi. Pazartesi gününden itibaren devam eden duruşmanın 4'üncü gününde tanıklar dinlendi. Tanıkların da dinlenmesinin ardından hakim duruşmanın bu celsesi ile ilgili savcının mütaalasını aldı. Duruşma savcısı, tutuklu sanıklardan Arap Ali Aksoy, Murat Bozdağ ve Nurullah Sarıöz'ün tahliyesini, diğer tutuklu sanıklarının tutukluluk hallerinin devam etmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme başkanı sanıklara söz vererek, savcının mütaalasıyla ilgili açıklama yapıp yapmayacaklarını sordu. Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, savcılığın tutukluluğunun devamı yönündeki talebine "Hayırlısı olsun" derken, Boydak ailesinin avukatı Bülent Acar, Hacı Boydak'ın Ankara'da tam teşekküllü Onkoloji hastanesinden sağlık durumu ile ilgili rapor alınması isteğinde bulundu. Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Odası eski Başkanı tutuksuz yargılanan Mustafa Boydak da mal varlığı üzerindeki tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. Tutuklu sanıklar Şükrü ve Memduh Boydak ile diğer tutuklu sanıklar tahliyeleri talep ederken, tutuklu sanıklardan Mehmet Filiz, basında yer alan Ticaret Odası Meclis Başkanlığına cemaat tarafından getirildiği ifadelerinin doğru olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Benim Ticaret Odası Meclis Başkanı olmam kesinlik cemaatin desteği ile değildir. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, meclis başkanlığımla ilgili benimle konuşmuştur. Ak Parti, MÜSİAD, TÜMSİAD benimle görüşmüş, meclis başkanı olmamı istemiştir" dedi. Mahkeme heyeti duruşmaya öğlen sonra devam edilmesi amacıyla ara verdi.

