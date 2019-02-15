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Kayseri'de 6 günde 6 evi soyan 4 şüpheliye gözaltı

KAYSERİ'de, 6 günde 6 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 38 BP 708 plakalı otomobili Eski Sanayi Mahallesi 3'üncü Cadde...

Kayseri'de 6 günde 6 evi soyan 4 şüpheliye gözaltı
KAYSERİ'de, 6 günde 6 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 38 BP 708 plakalı otomobili Eski Sanayi Mahallesi 3'üncü Cadde üzerinde durdurdu. Otomobilde bulunan Naim Y. (45), Ömer K. (32), Ekrem Y. (24) ve Orhan Y.'nin (22), evlere girerek hırsızlık yaptıkları belirlendi. 4 kişi gözaltına alınırken, araçta bulunan 1 kurusıkı tabanca ile çalıntı olduğu belirlenen okey takımı, çim biçme makinesi, bağlama, küçük tüp ve çaydanlık takımının olduğu toplam 31 parça malzemeye el konuldu. Eşyaları 6 gün içinde girdikleri 6 evden çaldığı belirlenen şüpheliler emniyete götürüldü, soruşturma başlatıldı.

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