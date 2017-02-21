Kayseri'de 5 din görevlisine FETÖ gözaltısı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 din görevlisi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen İl Müftülüğünde görevli 4 imam ile 2 kadın Kur'an kursu öğretmeninin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler 5 din görevlisini gözaltına alırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 din görevlisi gözaltına alındı.