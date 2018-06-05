Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ayrı ayrı görülen davalarda aralarında iş adamı, esnaf ve Kuran kursu öğreticisinin de bulunduğu 2'si tutuklu 4 sanığa 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. 2'nci...

Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ayrı ayrı görülen davalarda aralarında iş adamı, esnaf ve Kuran kursu öğreticisinin de bulunduğu 2'si tutuklu 4 sanığa 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda tutuklu sanıklardan Ahmet Önder Çot ve Kuran kursu öğreticisi Semaynur Aslan ile tutuksuz sanıklardan iş adamı Osman K. ve esnaf Mahmut A. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi. İş adamı Osman K., "Eşim paralarını yastık altında değerlendirmek yerine ülkemiz ekonomisine katkı sağlasın diyerek, hangi banka yakınsa oraya yatırmıştır. Bank Asya'ya talimatla para yatırmadık. Kararınıza saygı duyuyorum. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen tutuklu sanıklar Ahmet Önder Çot ve Semaynur Aslan ise 'ByLock' kullanıcısı olmadıklarını öne sürerek, beraatlarını istedi. İş adamı Mahmut A. ise, bir dönem oturmalara katıldığını fakat himmet toplamadığını söyledi.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuksuz sanıklardan esnaf Mahmut A.'yı 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu sanıklar Ahmet Önder Çot ve Semaynur Aslan ile tutuksuz sanıklardan iş insanı Osman K.'yi ise, aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu sanıklardan Çot ve Aslan'ın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyelerini kararlaştırdı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325