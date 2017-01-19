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Kayseri'de 3 gözaltı

KAYSERİ, () – KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2 ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi. Kaçakçılık...

Kayseri'de 3 gözaltı

KAYSERİ, () – KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2 ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör ve 50 dolu fişek bulundu. Olayla ilgili şüpheliler Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.





 

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