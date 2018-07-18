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Kayseri'de 3 FETÖ sanığına hapis cezası

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda 1'i tutuklu 3 FETÖ şüphelisine 1 yıl 6 ay 22 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda tutuklu sanık...

Kayseri'de 3 FETÖ sanığına hapis cezası
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda 1'i tutuklu 3 FETÖ şüphelisine 1 yıl 6 ay 22 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda tutuklu sanık Halil Ç. ile tutuksuz sanıklar Hakan G. ve Mesut Ö. hazır bulundu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Halil Ç., üniversite yıllarında örgüt ile tanıştığını belirterek, "Maddi durumum iyi olmadığı için örgüt evlerinde kaldım. Pişmanım. 20 günlük bir bebeğim oldu. Tahliyemi istiyorum" dedi. Tutuksuz sanıklardan Hakan G. ise, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığını itiraf ederek, beraatını istedi.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Mesut Ö.'yü  'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, etkin pişmanlıkta bulunan sanıklardan tutuklu Halil Ç.'yi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi. Tutuksuz sanıklardan Hakan G. ise, aynı suçtan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

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