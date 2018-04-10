Kayseri'de 3 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davalarında, aralarında iş insanlarının da olduğu tutuksuz 3 sanığa 3 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda, tutuksuz sanıklar eczacı Şaban H. ile iş insanları Mehmet C. ve Veyis N. hazır bulundu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi. 'Etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Mehmet C., "Seçim sürecinde başka partiye oy vereceklerini söyleyince bağımı kopardım. 2008 ile 2009 yılları arasında Amerika'nın Houston eyaletinde, üniversite arsası bakmak için 2 kez gezi düzenlendi. Geziye, 'Kayseri il imamı' Sıtkı Baş ve Kayseri'deki bazı iş adamları katıldı. Himmetler belirlendi. Üniversite için sponsor iş adamı ihtiyacı olduğu söylendi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifademde de hepsini isimleriyle belirttim. Örgütle geçmişte olan bağlarımdan dolayı pişmanım, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu tutuksuz sanıklardan Şaban H.'ye 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, istinaf yolu açık olmak şartıyla 'etkin pişmanlık'ta bulunan Mehmet C.'nin de aynı suçtan 4 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, iş insanı Veyis N.'yi ise 'örgüte yardım etmek'ten 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.