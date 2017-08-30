Kayseri'de 3 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Şaban Ö., polis tarafından yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, işadamlarına yüklü miktarda borçlandığı ve borcunu ödemeyerek onları mağdur ettiği öne sürülen Şaban Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Şaban Ö.'nün, polis tarafından arandığını bildiği için başkası adına araç kiraladığını belirleyen ekipler, şüpheliyi bu araçla merkez Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde dolaşırken yakaladı. Şaban Ö., polisteki sorgusunun ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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