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Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KAYSERİ’de, 3 aracın karıştığı trafik kazasında yol kenarında bekleyen Gültekin Yakan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Merkez Melikgazi ilçesi Ağaç İşleri 27’nci...

Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
KAYSERİ’de, 3 aracın karıştığı trafik kazasında yol kenarında bekleyen Gültekin Yakan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Merkez Melikgazi ilçesi Ağaç İşleri 27’nci Caddesi ile 34’üncü Cadde'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yüksel Doğan yönetimindeki 25 EK 200 plakalı otomobil, 27’nci Cadde üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre 34’üncü Cadde istikametinden çıkan Hasan Gülveren yönetimindeki 38 ZF 177 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil park halindeki 38 ZT 656 plakalı otomobile ardından da yol kenarında bekleyen Gültekin Yakan’a çarptı. Kazada sürücüler ile Gültekin Yakan yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gültekin Yakan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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