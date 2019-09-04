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Kayseri'de 3 akü hırsızı yakalandı
KAYSERİ, Niğde ve Yozgat'ta son 1 ayda toplam 20 akü çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Kayseri Polisi, geçen Ağustos ayında Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 8, Niğde'de 4, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 8 olmak...
GÜVENLİK 04.09.2019, 15:05
KAYSERİ, Niğde ve Yozgat'ta son 1 ayda toplam 20 akü çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Kayseri Polisi, geçen Ağustos ayında Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 8, Niğde'de 4, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 8 olmak üzere toplam 20 akünün çalınması üzerine inceleme başlattı. Ekipler, şüphelilerin Samed A. (27), Emre Y. (21) ve S.S. (17) olduğunu belirledi. 3 şüpheli Kayseri'de yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgularında 10 farklı araçtan toplam 20 akü çalarak, hurdacıya sattıklarını itiraf etti. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorguları sürüyor.
Kayseri Polisi, geçen Ağustos ayında Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 8, Niğde'de 4, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 8 olmak üzere toplam 20 akünün çalınması üzerine inceleme başlattı. Ekipler, şüphelilerin Samed A. (27), Emre Y. (21) ve S.S. (17) olduğunu belirledi. 3 şüpheli Kayseri'de yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgularında 10 farklı araçtan toplam 20 akü çalarak, hurdacıya sattıklarını itiraf etti. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorguları sürüyor.
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