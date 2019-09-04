Kayseri'de 3 akü hırsızı yakalandı

KAYSERİ, Niğde ve Yozgat'ta son 1 ayda toplam 20 akü çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Kayseri Polisi, geçen Ağustos ayında Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 8, Niğde'de 4, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 8 olmak üzere toplam 20 akünün çalınması üzerine inceleme başlattı. Ekipler, şüphelilerin Samed A. (27), Emre Y. (21) ve S.S. (17) olduğunu belirledi. 3 şüpheli Kayseri'de yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgularında 10 farklı araçtan toplam 20 akü çalarak, hurdacıya sattıklarını itiraf etti. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorguları sürüyor.



