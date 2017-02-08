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Kayseri'de 250 polisle uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () -  KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 adrese eşzamanlı operasyon yaptı. Ekipler evlerde metamfetamin, esrar ve eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden...

Kayseri'de 250 polisle uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () -  KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 adrese eşzamanlı operasyon yaptı. Ekipler evlerde metamfetamin, esrar ve eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden biri gazetecilere ''Ben, milletvekili miyim, beni ne çekiyorsunuz?" dedi.
Bugün saat 07.00'de eş zamanlı başlatılan, sokak satıcıları ve  uyuşturucu şebesi yöneticilerine yönelik 'Şafak Operasynunda' ekipler Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi ve Belsin Taha Çarım Bulvarında 24 adrese 250 polisle eşzamanlı operasyon yaptı. Evleri didik didik arayan ekipler çok miktarda esrar, metamfetamin ve eroin ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 27 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen gözaltındaki bir şüpheli gazetecilerin fotoğraf ve görüntü alması üzerine, "Ben, milletvekili miyim, beni ne çekiyorsunuz? dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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