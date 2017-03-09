Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YGS için nefesler tutuldu! Anne-babalara son dakika ‘yaklaşım’ tüyoları
YGS öncesi dikkat edilmesi gereken...
Fed'den faiz beklentisiyle dolar 3.76 lirayı, euro 3.97 lirayı aştı
Dolar 3.76 lirayı, euro 3.97...
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz
ABD'den Türkiye ile kriz çıkartacak...

Kayseri'de 22 sanıklı FETÖ davasında 3 tahliye

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de FETÖ/PDY örgütüne üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 15 öğretmen ve 7 polisin yargılanmasına başlandı. Mahkeme, sağlık sorunları nedeniyle 2 öğretmen,...

Kayseri'de 22 sanıklı FETÖ davasında 3 tahliye

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de FETÖ/PDY örgütüne üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 15 öğretmen ve 7 polisin yargılanmasına başlandı. Mahkeme, sağlık sorunları nedeniyle 2 öğretmen, 1 polisi tahliye ederken, diğerlerinin tutukluluğunun devamına kadar verdi.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ByLock kullanmak, Bank Asya'ya para yatırmak ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Aktif Eğitim Sen'e üye olmak suçlarından yargılanan sanıklar bugün hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden sanıklar, ByLock kullanmadıklarını, Bank Asya'ya ise faizsiz bankacılık yaptığı için para yatırdıklarını söyledi.
Tanıklık yapan Ö.B ise, tutuklu sanıklar içerisinde yer alan bazı öğretmenlerle cemaat toplantıları katıldıklarını, Fethullah Gülen'in vaazlarının dinlediklerini, 2014-2015 yılları arasında yapılan toplantıda örgütün kriptolu ByLock programının telefonlara yüklenmesi konusunda görüşmelerin yapıldığı söyledi.
Mahkeme heyeti sağlık durumlarını dikkate alarak 2 öğretmen, 1 polisin tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.