Kayseri'de 21 yolcunun yaralandığı kazada, otobüse otomobil çarpmış

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ-Malatya karayolun Pınarbaşı Bahçecik mevkiinde 16 şubat günü meydana gelen ve 21 kişinin yaralandığı kazada, yolcu otobüsünün, sürücünün kaygan zeminde direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu değil, şerit ihlali yapan bir otomobilin çarpması sonucu uçuruma yuvarlandığı ortaya çıktı.

Kırşehir’den Şırnak’a giderken Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen ve 21 kişinin yaralandığı otobüsü kazasında, otobüsün buzlu ve sisli yoldan kaynaklı olarak değil, karşı yönden gelen Ferhat Özbağ yönetimindeki 06 AY 9583 otomobilin şerit ihlali yapıp çarpması sonucu otobüsün direksiyonun kilitlendiği ve devrildiği kaydedildi. Kazada otobüs sürücüsü Hilal Kayakıran'ın emniyet kemeri takılı olduğu için kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken, 21 yolcu yaralandı. Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi ve Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yolcular taburcu edilirken, otobüse çarpan otomobilin sürücüsü Ferhat Özbağ'ın da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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