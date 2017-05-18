Kayseri'de, 21 uyuşturucu taciri tutuklandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 15 Nisan 2017-15 Mayıs arasında yaptığı operasyonlarda, 180 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından meydana gelen 120 olayda, 180 kişiye yasal işlem yapıldı. İşlem yapılan kişilerden 21’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 4’ü adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Operasyonlarda, 13 kilo 504 gram esrar, 4 gram eroin, 228,30 gram metamfetamin, 106,12 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ve 53 uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirildi.