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Kayseri'de 2'si eski astsubay, 3 FETÖ sanığına hapis

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yargılanan, 2'si meslekten ihraç hava astsubay, 3 tutuklu sanığa 7 yıl 6 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 4'üncü Ağır...

Kayseri'de 2'si eski astsubay, 3 FETÖ sanığına hapis
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yargılanan, 2'si meslekten ihraç hava astsubay, 3 tutuklu sanığa 7 yıl 6 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, meslekten ihraç hava astsubaylar Fatih Oltan Aydoğdu ve Salih Saçan ile Kayseri Havalimanı'nda memurken açığa alınan Harun Siler hazır bulundu. Örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanması içinde yer aldığı, toplantılara katılıp himmet verdiği, örgüt üyeleriyle ardışık ve periyodik görüşmeler yaptığı iddialarını reddeden sanık Fatih Oltan Aydoğdu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, yargılama sonucu tutuklu sanık Harun Siler'i 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay, Fatih Oltan Aydoğdu ile Salih Saçan'ı ise aynı suçtan 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 3 sanığın da tutukluluk durumlarının devamına karar verdi.

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