Kayseri'de 2 polise, FETÖ'den hapis cezası

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan emekli polis Hacı Osman Tokgöz ile tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen eski polis Mustafa Kalın, 6'şar yıl 10'ar ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Hacı Osman Tokgöz, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Tokgöz, "Vatanımızın ve devletimizin birliğine kasteden hain FETÖ terör örgütünü lanetliyorum ve karşınızda böyle bir suçlamayla bulunmaktan hicap duyuyorum. Terör örgütü üyesi değilim, suçsuzum ve beratımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, emekli polis Hacı Osman Tokgöz'e, 'FETÖ terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Aynı mahkemede farklı dosyada tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen eski polis Mustafa Kalın da karar duruşmasında hazır bulundu. Kalın, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti. Kalın, "Telefonumda, örgütün gizli haberleşme sistemi olan 'Bylock' yüklendiği iddia ediliyor. Bu sistemi telefonuma indirmedim ve kullanmadım. Bylock ismini de görev yaptığım Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki arkadaşlarımdan duydum. Örgüt üyesi değilim, suçsuzum ve beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Kalın’a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.