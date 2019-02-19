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Kayseri'de 2 polise FETÖ'den 7 yıl 6'şar ay hapis

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan meslekten ihraç 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Nihat Y. ile emekli polis Orhan Ş., 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan...

Kayseri'de 2 polise FETÖ'den 7 yıl 6'şar ay hapis
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan meslekten ihraç 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Nihat Y. ile emekli polis Orhan Ş., 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Nihat Y., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Nihat Y., savunmasında örgüt içinde hiçbir faaliyette bulunmadığını ileri sürerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti Nihat Y.’ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın, cezaevinde kaldığı süre, İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.
Aynı mahkemede farklı dosyada tutuklu yargılanan emekli polis Orhan Ş. de yine 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçunda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Orhan Ş.’nin de cezaevinde kaldığı süre, İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak tahliyesi kararlaştırıldı.

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