Kayseri'de 2 otobüs ve 1 minibüs devrildi: 49 yaralı- yeniden

KAYSERİ'nin Sarız İlçesinde buzlanma nedeniyle 2 yolcu otobüsü ve 1 minibüs, yoldan çıkarak devrildi. Her üç kazada 2'si ağır toplam 49 kişi yaralandı.

Kayseri-Kahramanmaraş karayolu Sarız ilçesi Yeşilkent Mahallesi yakınlarında bugün saat 09.30 sıralarında 2 kilometre arayla 34 YK 8523 ve 46 LK 100 plakalı 2 yolcu otobüsü, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yolcu otobüslerinin Ankara'dan Van'a ve Kahramanmaraş'a gittikleri belirtildi.

Otobüs kazalarının olduğu yerin 500 metre uzağında meydana gelen başka bir kazada ise 38 MA 381 plakalı minibüs kayganlaşan yolda takla atarak devrildi. Her üç kazada yararlanan 49 kişiden 31'i Göksun, 18'i ise Sarız Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sarız Devlet Hastanesi'ndeki yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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