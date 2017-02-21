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Kayseri'de 2 FETÖ davasında 1 beraat, 21 tahliye

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () - KAYSERİ'de FETÖ soruşturmasında tutuklu 22 sanıktan 21'i tahliye olurken 1 kişi de verilen ara kararla beraat etti. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu gün görülen, örgütün kriptolu telefon programı ByLock'u...

Kayseri'de 2 FETÖ davasında 1 beraat, 21 tahliye

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () - KAYSERİ'de FETÖ soruşturmasında tutuklu 22 sanıktan 21'i tahliye olurken 1 kişi de verilen ara kararla beraat etti.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu gün görülen, örgütün kriptolu telefon programı ByLock'u kullanmak suçlarından yargılanan ve 3- 6 ay arasında tutuklu bulunan  sanıklardan Ümit Demir, Vedat Uzuntok, Selim Yıldırım, Sefer Çolakoğlu, Süleyman Poyraz, Süleyman Aydın, Ümit Altınok, Yasin Ata, Mustafa Yapca, Mehmet Öngü, Murat Demir, Mehmet Seyitoğlu, Mithat Er, Tarık Ünlüer, Soner Olgun, Süleyman Güneş, Sinan Çetin, Zafer Şanlı, Semih Aslan, Selim Uyanık, Süleyman Aydın ve Zafer Faydacı hazır bulundu. Zanlıların tümü örgüt üyesi olmak suçunu kabul etmedi ve tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla tutuklu sanıklardan Ümit Altınok'un beraatine, diğer tutuklu sanıkların ise cezaevinde bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verdi.
Öte yandan, aynı mahkemede görülen bir başka FETÖ davasında tek sanık olarak tutuklu yargılanan Serhat Şahin, 'Terör Örgütü Üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme heyeti, Şahin'in cezaevinde kaldıkları süre ve ceza miktarını göz önünde bulundurarak temyiz sürecinde tahliyesine karar verdi.
 

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