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Kayseri'de 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

KAYSERİ'de polis, sigara kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonlarda toplam 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 2 kişi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Kayseri'de 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
KAYSERİ'de polis, sigara kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonlarda toplam 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 2 kişi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kente gümrük kaçağı sigara getirileceği yönünde bilgi alınan TIR'ı takibe aldı. Ekipler, Malatya yolu uygulama noktasında durdurdukları araçta gizlenmiş bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, sürücü S.B.'yi gözaltına aldı. Polisin bir başka operasyonunda ise, Suriye uyruklu M.R., gümrük kaçağı sigara dağıtımı yaparken bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ile yakalandı. Gözaltına alınan M.R., emniyet müdürlüğüne götürüldü. Toplam ele geçirilen 2 bin 500 paket kaçak sigaraya el konuldu.

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