Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasına devam edildi (2)

'PATLAMA EMRİNİ SABRİ OK VERDİ'

Kayseri'de 17 Aralık 2016’da, 15 askerin şehit olduğu 54 askerin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın, bugünkü duruşmasının öğleden sonraki bölümünde, 9 tanık dinlendi.

Saldırıda Gazi olan Ferdi Çatal, davacı sıfatıyla verdiği ifadede, "Bir bacağımız kopmuş, hepsi bir yana; bizim 15 şehidimiz var. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ben o sıra otobüste nerede olduğumu hatırlayamıyorum. Yoğun bakımda kendime geldiğimde öğrendim, sonuna kadar şikâyetçiyim" dedi.

'TELEFONDA, BU EYLEM DAHA ÇOK SES GETİRECEK, DEDİ'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Fatma K. ise olaydan 1 hafta önce yolda yürürken bir telefon konuşmasına denk geldiğini belirterek, "Belediye Durmaz İş Merkezi'nin önündeki yolda yürürken 1 erkek şahsın cep telefonuyla konuştuğunu ve bundan sonra yapacağımız eylemin daha çok ses getireceğini söylediğini duydum" dedi. Bir başka telefon konuşmasına şahit olan tanık Ahmet A. ise "Hunat katlı otoparkının orada siyah paltolu bir adamın telefonla konuşarak '10 tane C4 bomba hazır' dediğini çok net duydum. Bu olayla alakalı olabilir diye ihbarda bulundum" diye konuştu.

'EMRİ VERENİN SABRİ OK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER'

Başka bir suçtan tutuklu olan ve Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi’nden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tanık olarak katılan Tunahan Ö. ise patlama sonrası tutuklanan sanıkların koğuşta konuşmalarına şahit olduğunu belirterek, "10 Mart’ta verdiğim ifadem doğrudur. Hepsini görmedim. 6-7 tanesini gördüm. Koğuşta üst kısımdaydılar. Kendi aralarında konuşuyorlardı. 'Acaba nerede yanlış yaptık?' diyorlardı. Kayseri patlamasını planlayan ve emri veren kişinin de Sabri Ok isimli kişi olduğunu söylediler” ifadelerine yer verdi.

'AK PARTİ’NİN OY ORANININ YÜKSEK OLDUĞU İLLER HEDEFTİ'

Kayseri'deki saldırı öncesi Aksaray’da bir polis lojmanının hedefte olduğunu iddia eden tanık Tunahan Ö. konuşmasını şöyle sürdürdü:

"HDP milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla, Ak Parti’nin yüksek oy aldığı illerden olan Kayseri, Konya ve Aksaray gibi illerde eylemlerin örgüt tarafından planlandığını konuşuyorlardı. Aksaray’daki polis noktası planlanmış, ardından da Kayseri’deki polis lojmanları hedef seçilmiş, lojmanların yeri değişince Kayseri 1. Komando Tugayı hedef olarak planlanmış. Kayseri’de polis lojmanlarına yapılacak saldırının, Mardin’deki polis lojmanlarına yapılan saldırıdan daha da fazla ses getireceğini anlatıyorlardı. Bir Türk vatandaşı olarak duyduklarımı kendime bir borç bildim ve ihbarda bulundum."

'ŞOFÖR, ÖLSEYDİM BEN DE ŞEHİT OLACAKTIM, DEDİ'

15 askerin şehit olduğu otobüsün sürücüsü Hamit Eroğlu hakkında da açıklamalarda bulunan Tunahan Ö., "Hamit Eroğlu’nun canlı bombaya küfürler ettiğini, zamansız patlattı diye sitem ettiğini duydum. 'Su alma bahanesiyle otobüsten inecektim o sırada patlatacaktı. Onun yüzünden ben de yaralandım. Gazetelere, ziyaretime gelen devlet büyükleriyle fotoğraflarım çıktı. Eğer ölseydim beni de şehit sanacaklardı' dediğini de duydum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına, başka bir suçtan tutuklu olarak yargılanan Abdullah Akbıyık’ın ise bu davada tutuklanmasına karar verdi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 29 Mayıs’a erteledi.