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Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
KAYSERİ'de, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak tütün mamulleri ile mücadele...
GÜVENLİK 14.10.2019, 14:08
KAYSERİ'de, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak tütün mamulleri ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili N.E. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak tütün mamulleri ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili N.E. gözaltına alındı.
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