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Kayseri'de 10 numara yağ imalathanesine baskın

KAYSERİ'de 10 numara yağ üreten imalathaneye yapılan baskında 400 litre yağ ele geçirildi. Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, atık yağları piyasadan toplayıp içerisine ek kimyasallar...

Kayseri'de 10 numara yağ imalathanesine baskın
KAYSERİ'de 10 numara yağ üreten imalathaneye yapılan baskında 400 litre yağ ele geçirildi.
Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, atık yağları piyasadan toplayıp içerisine ek kimyasallar katıp, özel işlemlere tabi tutarak yağ üretimi yapan imalathaneye baskın düzenlendi.  Operasyonda İ.T. ve B.B. kamyona 10 numara yağ koyarken suçüstü yakalandı. İmalathanede 400 litre atık yağdan araç yakıtına dönüştürülmüş 10 numara yağ, bin 400 litre bitkisel atık yağ,  2 adet 300 litrelik ısıtma kazanı ve 1 elektronik tartı ele geçirildi. İ.T. ve B.B. devleti vergi kaybına uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

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