Kayseri'de 10 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi

KAYSERİ'de düzenlenen üç ayrı operasyonda 10 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içinde il merkezinde yapılan 3 ayrı operasyonda, Suriye uyruklu N.A İ., A A.Y. ve H.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramalarda 10 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içinde il merkezinde yapılan 3 ayrı operasyonda, Suriye uyruklu N.A İ., A A.Y. ve H.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramalarda 10 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI