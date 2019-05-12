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Kaynar tencereden üzerine süt dökülen Elif Beyza, hastanelik oldu

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, tencerede kaynayan sütün üzerine döküldüğü Elif Beyza K. (8), hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Elif Beyza, yanık ünitesinde tedaviye alındı.  Olay, öğle saatlerinde,...

Kaynar tencereden üzerine süt dökülen Elif Beyza, hastanelik oldu

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, tencerede kaynayan sütün üzerine döküldüğü Elif Beyza K. (8), hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Elif Beyza, yanık ünitesinde tedaviye alındı. 
Olay, öğle saatlerinde, Tekkeköy ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi'nde meydana geldi. Sobanın üzerindeki tencerede kaynayan süt, iddiaya göre, bir anda taştı. Sütün taştığını gören Elif Beyza K.'nin ismi öğrenilemeyen akrabası, tencereyi almak istedi. Bu sırada kaynar tencere devrilirken, içindeki süt, akrabasının yanında duran Elif Beyza K.'nin üzerine döküldü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Beyza, ilk müdahalenin ardından yanık ünitesinde tedaviye alındı. Vücudunda yanıklar oluşan Elif Beyza K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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