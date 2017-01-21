Kaynanasını ve baldızını öldüren uzman çavuş tutuklandı

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde kaynanası Nurhan Yaktı ile baldızı Aysun Bozacı'yı tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş Alper Deveci tutuklandı.

Olay, 16 Ocak gecesi Kartepe Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Uzman çavuş Alper Deveci, ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip babaevine taşınan eşi Aynur Deveci ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Alper Deveci kayınpederinin evine gitti. Alper Devevi, burada tartıştığı kaynanası Nurhan Yaktı ile baldızı Aysun Bozacı'yı tabanca ile ateş ederek öldürdü. Evden kaçarak komşularına sığınan Aynur Deveci ise kurtuldu.

Olayın ardından kaçan Alper Deveci, Adana'nın Kozan İlçesi'nde adliyeye giderek teslim oldu. Dün gece İzmit'e getirilen Alper Deveci, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.