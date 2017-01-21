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Kaynanası ve baldızını öldüren uzman çavuş, İzmit'e getirildi

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde kaynanası Nurhan Yaktı ile baldızı Aysun Bozacı'yı tabancayla öldürüp kaçtıktan sonra Adana'nın Kozan İlçesi'nde polise teslim olan uzman çavuş Alper Deveci, İzmit'e...

Kaynanası ve baldızını öldüren uzman çavuş, İzmit'e getirildi

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde kaynanası Nurhan Yaktı ile baldızı Aysun Bozacı'yı tabancayla öldürüp kaçtıktan sonra Adana'nın Kozan İlçesi'nde polise teslim olan uzman çavuş Alper Deveci, İzmit'e getirildi.
Olay, 16 Ocak gecesi Kartepe Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Uzman çavuş Alper Deveci, ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip babaevine taşınan eşi Aynur Deveci ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Alper Deveci kayınpederinin evine gitti. Alper Devevi, burada tartıştığı kaynanası Nurhan Yaktı ile baldızı Aysun Bozacı'yı tabanca ile ateş ederek öldürdü. Evden kaçarak komşularına sığınan Aynur Deveci ise kurtuldu.
Kaçan Alper Deveci, bugün Adana'da Kozan Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Alper Deveci soruşturma kapsamında uçakla İstanbul'a, buradan da karayolu ile İzmit'e getirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesi alınacak olan Alper Deveci, ardından adliyeye sevk edilecek.

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