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Kaynağı belirsiz koku, sanayi esnafını tedirgin etti

Caner ÜNVER /  ANKARA,() - ANKARA’da İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) saran koku .evrede rahatsızlık yarattı. İhbar üzerine çevrede ölçüm yapan AFAD ekipleri, kokunun kaynağını henüz tespit edemedi. Olay, dün gece saat 22.00...

Kaynağı belirsiz koku, sanayi esnafını tedirgin etti

Caner ÜNVER /  ANKARA,() - ANKARA’da İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) saran koku .evrede rahatsızlık yarattı. İhbar üzerine çevrede ölçüm yapan AFAD ekipleri, kokunun kaynağını henüz tespit edemedi.
Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşandı. Sanayi sitesini saran gaz kokusundan rahatsızlık duyan esnaf, AFAD ve polis ekiplerine bilgi verdi. Özel kıyafetler ve gaz maskeleriyle sokakları gezen AFAD ekipleri, kokunun kaynağını tespit etmek için kanalizasyon kapakları ve çöp konteynerlerinde ölçüm yaptı. İvedik OSB’deki ihbardan 15 dakika önce Eryaman’daki Ata Mahallesi’nden de koku ihbarı aldıklarını belirten AFAD ekipleri, Kahramankazan ilçesinde kapatılan bir fabrikadan sızan gaz kokusunun rüzgarla birlikte şehir merkezine gelmiş olabileceğini belirtti. Yarım saat boyunca sanayi bölgesinin sokaklarında ölçüm yapan AFAD ekipleri, kaynağı tespit edilemeyen kokunun zehirleyici etkisinin bulunmadığını saptayarak, incelemeyi sonlandırdı.
"İFTARDAN BERİDİR KOKU VAR"
İftarı yaptıktan hemen sonra kokuyu aldıklarını belirten sanayi esnafı, kokunun doğal gaz kokusu olabileceğini söyledi.
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