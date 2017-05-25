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Kaymakamın makam otomobilinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'ın Ulus İlçesi'nde Kaymakam Recep Hasar'ın içinde bulunduğu makam otomobilinin çarptığı motosikletin sürücüsü 56 yaşındaki İbrahim Okutucu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Kaza,...

Kaymakamın makam otomobilinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'ın Ulus İlçesi'nde Kaymakam Recep Hasar'ın içinde bulunduğu makam otomobilinin çarptığı motosikletin sürücüsü 56 yaşındaki İbrahim Okutucu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Bartın-Ulus yolunun Abdipaşa Belediyesi Mesire Alanı mevkisinde meydana geldi. Bartın'dan Ulus'a giden Ulus Kaymakamı Recep Hasar'ın içinde bulunduğu, şoför 46 yaşındaki Metin Yağcı yönetimindeki 74 AA 003 plakalı makam otomobili, köy yolundan ana yola çıkan İbrahim Okutucu'nun kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Okutucu, haber verilmesiyle gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Okutucu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 3 çocuk babası İbrahim Okutucu'nun Ulus'ta ekmek fırınında çalıştığı öğrenildi.
Kaymakam Recep Hasar ve şoförü Metin Yağcı, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaymakam Hasar, jandarma aracıyla ilçeye giderken, şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemeden sonra motosiklet ve Kaymakam'ın makam aracı yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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