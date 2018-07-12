Kaymakamın içinde bulunduğu makam aracı yandı

OSMANİYE'nin Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin'in içinde bulunduğu makam aracı, hareket halindeyken alev alıp yandı. Makam şoförünün dumanları fark ederek aracı parketmesi sonucu olayda yaralanan olmadı.Osmaniye'de katıldığı toplantıdan Bahçe ilçesine dönen, Osman Traş yönetimindeki Kaymakam Müfit Gültekin'in de içinde bulunduğu makam otomobili, Hasanbeyli yol ayrımı Nato Birliği mevkiinde bilinmeyen nedenle alev aldı.Şoför Traş'ın sağa çekip Kaymakam Gültekin ve koruma ile içinden çıktıkları otomobili kısa sürede alevler sardı. Küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ile Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kaymakam, koruması ve şoförünün yara almadan atlattığı yangının nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



