Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davası karara kaldı

MARDİN'in Derik ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhammed Fatih Safitürk'ün 2 yıl önce görevi başındayken terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısı sonucu şehit edilmesine ilişkin, 15 sanığın yargılandığı dava, kararın açıklanması için 24 Eylül'e ertelendi.

Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10'uncu duruşmasına, 5 tutuksuz sanık duruşma salonuna gelerek, çeşitli cezaevlerinde bulunan 8 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz 2 sanığın ise katılmadığı duruşmayı, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ailesi, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hakan Kafkas da izledi. Duruşmada söz hakkı verilen sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini istedi. İçişleri Bakanlığı ve müşteki avukatları ise tutuklu sanıkların, tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, kararın açıklanması için duruşmayı 24 Eylül gününe erteledi.

3'ER KEZ MÜEBBET VE 54'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhammed Fatih Safitürk'ün, 10 Kasım 2016'da görevi başındayken, terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısı sonucu şehit edilmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, 15 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 54'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Olay yerinde yapılan incelemelerde Safitürk"ün makamının karşısında bulunan tuvalet giderinde, 10 santimetre altta, ışığı yanar vaziyette, dışarıdan çok düğmeli olduğu görülen kumanda (verici) olduğu değerlendirilen antenli cihaz bulunmuştur. Güvenlik kameraları görüntülerinde yapılan incelemede, binanın arka kısmını çeken kameranın güncel saatten 4 dakika kadar geri olduğu tespit edilmiştir. Makam odasının bulunduğu katın tuvaletinden, patlamadan yaklaşık 10 saniye sonra bir çift eldivenin atıldığı görülmüştür. Suikast eylemini gerçekleştiren kişi veya kişilerin saldırının hemen sonrasında tuvaletin camından attıkları eldivenler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiştir."