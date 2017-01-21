Kaymakam Kadir Güntepe'nin sorgusu sürüyor

Mustafa TURAPOĞLU/ TOKAT,()-TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe'nin "Ben PKK ile mücadele eden birisiyim" diye kendini savunduğu öğrenildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma sürüyor. Örgütün 'mülkiye yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 100, 101 ve 102'nci dönem kaymakamlarına yönelik soruşturmada 84 kaymakam gözaltına alındı, bunlardan 44'ü tutuklanırken, 40'ı ise etkin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.

100,101 ve 102'inci dönem den sonra örgütün 99'uncu dönem kaymakamlarına yönelik soruşturma başlatan Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk olarak örgütün 99'uncu dönem Türkiye kaymakam adaylarının imamının, 'Faruk' kod adlı M.G. olduğu belirledi. Ankara'da yaklanarak kente getirilen M.G.'nin ilk ifadesi sonrası 16 kaymakam hakkında daha gözaltı kararı verildiği, zanlılardan 3'ünün tutuklu bulunduğu bildirildi. Ayrıca M.G.'nin ifadesi doğrultusunda 17 üst düzey bürokrat hakkında başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

BYLOCK KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Örgütün 'mülkiye yapılanması'na yönelik soruşturmada üç gün önce Kayseri'de gözaltına alınan Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Gözaltında oldukça agresif olduğu öğrenilen Kadir Güntepe'nin sık sık, "Ben PKK ile mücadele eden birisiyim" diye kendini savunduğu öğrenildi.

Amasya'nın Hamamözü İlçesi'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü belirtilen Kadir Güntepe'nin Bylock'u yoğun olarak kullananların belirtildiği 'kırmızı liste' içinde olduğu iddia edildi. Kadir Güntepe'nin gözaltına alınan eşi Zeynep Güntepe'nin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI