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Kaykaylı gencin tehlikeli yolculuğu
BURSA'da, kaykaylı 2 gencin servis minibüsünün arkasına tutunarak, yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaykaylı gencin, yolculuk sırasında yola düştüğü ve otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu...
GÜVENLİK 01.11.2019, 11:27
BURSA'da, kaykaylı 2 gencin servis minibüsünün arkasına tutunarak, yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaykaylı gencin, yolculuk sırasında yola düştüğü ve otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaykaylı 2 gencin, servis minibüsünün arkasına tutunup, yolculuk yaptığını görenler, cep telefonlarının kamerasıyla görüntü çekti. Tehlikeli yolculuğun yer aldığı görüntülerde, gençlerden birinin, yolculuk sırasında yola düştüğü ve otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaykaylı 2 gencin, servis minibüsünün arkasına tutunup, yolculuk yaptığını görenler, cep telefonlarının kamerasıyla görüntü çekti. Tehlikeli yolculuğun yer aldığı görüntülerde, gençlerden birinin, yolculuk sırasında yola düştüğü ve otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
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Namaz Vakti 01 Kasım 2019
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|15
|6. Başakşehir
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|9
|12
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|9
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|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
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|9
|16
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|9
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|9
|16
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|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
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|9
|14
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|9
|11
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|9
|11
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|9
|11
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|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
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|9
|7
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|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
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|10
|15
|7. M. United
|10
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|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
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|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
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|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
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|11
|5