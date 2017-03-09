Kayırbiraderleriyle kavgada tüfekle vuruldu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da kayınbiraderleriyle kavga eden 35 yaşındaki İbrahim Halil Kasap, av tüfeğiyle vuruldu. Yaralanan Kasap, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Halil Kasap ile eşinin kardeşleri arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kasap, ismi öğrenilemeyen kayın biraderinin tüfekle açtığı ateşle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kasap, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanılan Kasap'ın sağlık hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polisler ise tüfeği ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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