Kayıp yaşlı kadının yol kenarında cesedi bulundu

Sinan UÇAR/TORUL (Gümüşhane), ()- GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesinde, kendisinden dünden beri haber alınamayan Elmas Aksu’nun (76), yol kenarında cesedi bulundu.

Torul ilçesindeki evinden çıkan Elmas Aksu’dan haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. Arama çalışması başlatan jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, sabah saatlerine kadar süren çalışmalarda sonuç alamadı.

Demirkapı köyünden bir vatandaş, Aksu'yu, Bahçecik Mahallesi Murzene mevkiinde yol kenarında hareketsiz buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Elmas Aksu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Aksu'nun cansız bedeni, otopsisi için Torul Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



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