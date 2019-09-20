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Kayıp yaşlı adam, 12 saat sonra ormanda bulundu
ÇORUM'un İskilip ilçesinde, dün sabah evinden çıkıp, bir daha dönmeyince arama çalışması başlatılan Sadık Elmacı (75), 12 saat sonra, ormanda çıplak ayakla gezerken bulundu. Akşamı ormanda geçiren Elmacı, kontrol için hastaneye...
GÜVENLİK 20.09.2019, 13:16
ÇORUM'un İskilip ilçesinde, dün sabah evinden çıkıp, bir daha dönmeyince arama çalışması başlatılan Sadık Elmacı (75), 12 saat sonra, ormanda çıplak ayakla gezerken bulundu. Akşamı ormanda geçiren Elmacı, kontrol için hastaneye götürüldü.
İskilip'e bağlı Kurusaray köyünde, dün saat 10.00 sıralarında evden çıkan Sadık Elmacı, akşam olmasına rağmen dönmedi. Ailesi ulaşamadığı Elmacı için jandarmaya haber verdi. Ailenin başvurusu üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama- kurtarma çalışması başlattı. Elmacı, yaklaşık 12 saatlik çalışma sonucu 22.00 sıralarında, evin yakınındaki ormanda çıplak ayakla gezerken bulundu. Akşamı ormanda geçiren ve kontrol için İskilip Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadık Elmacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İskilip'e bağlı Kurusaray köyünde, dün saat 10.00 sıralarında evden çıkan Sadık Elmacı, akşam olmasına rağmen dönmedi. Ailesi ulaşamadığı Elmacı için jandarmaya haber verdi. Ailenin başvurusu üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama- kurtarma çalışması başlattı. Elmacı, yaklaşık 12 saatlik çalışma sonucu 22.00 sıralarında, evin yakınındaki ormanda çıplak ayakla gezerken bulundu. Akşamı ormanda geçiren ve kontrol için İskilip Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadık Elmacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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