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Kayıp üniversiteli Evin'in baraj gölünde cesedi bulundu

TUNCELİ'de 2 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Evin Tankaş'ın (26), Uzunçayır Baraj Gölü'nde cesedi bulundu. Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Evin Tankaş'tan haber...

Kayıp üniversiteli Evin'in baraj gölünde cesedi bulundu
TUNCELİ'de 2 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Evin Tankaş'ın (26), Uzunçayır Baraj Gölü'nde cesedi bulundu.
Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Evin Tankaş'tan haber alamayan Şırnak'ta oturan ailesi, güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yaptı. Başvuru üzerine polis ekipleri, Tankaş için arama çalışması başlattı. Ekipler arama çalışmaların sürdürürken, Aktuluk Mahallesi Uzunçayır Baraj Gölü kenarında ceset olduğu ihbarı alındı. Yapılan araştırmada, baraj gölünde bulunan cesedin, kayıp üniversite öğrencisi Evin Tankaş'a ait olduğu tespit edildi. Tankaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 

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