Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Binali Yıldırım oldu
Ak Parti'nin Meclis Başkan adayı...
Sultangazi'de pompalı silahla dehşet: 1ölü
Sultangazi'de pompalı silahla dehşet: 1ölü
Yeni kabinede sürpriz isimler
Aziz Sancar yeni kabinede bakan...
Metrobüs kullanan yolcu sayısı geçen yıla göre 4 milyon arttı
Metrobüs kullanan yolcu sayısı geçen...

Kayıp Ufuk'tan hala haber yok (2)

50 KİLOMETRELİK ALAN ARANDI Hatay'ın Hassa ilçesinde bir hafta önce kaybolan Ufuk Tatar'ı arama çalışmalarında ekipler, küçük çocuğun kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Bademli Mahallesi yolu kenarında bulunan ormanlık...

Kayıp Ufuk'tan hala haber yok (2)

50 KİLOMETRELİK ALAN ARANDI
Hatay'ın Hassa ilçesinde bir hafta önce kaybolan Ufuk Tatar'ı arama çalışmalarında ekipler, küçük çocuğun kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Bademli Mahallesi yolu kenarında bulunan ormanlık alanda yeni kazıldığı düşünülen birbirine yakın 2 çukur tespit etti. Eğitimli köpekler ile çukurlar ve çevrelerinde yapılan aramalarda, herhangi bir sonuca ulaşılamadı.
Komando ekipleri mahalle yolu üzerindeki menfezler ile yol kenarlarında arama çalışmalarını sürdürürken, olayın yaşandığı günden bu yana yaklaşık 50 kilometrelik alanın tarandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325