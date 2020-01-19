Kayıp Süryani çifti arama çalışmaları 9'uncu günde

İSTANBUL Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana haber alınamayan annesi Hürmüz Diril (65) ile babası Şimoni Diril'i (71), arama çalışmaları 9'uncu gününde zorlu hava şartlarına rağmen karadan ve havadan sürüyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in anne- babası Süryani Hürmüz- Şimoni Diril çiftinden, 11 Ocak Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Yakınlarının ihbarı üzerine çiftin bulunması için bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat (JAK) timleri, olay yeri inceleme ekipleri ve AFAD, iz takip köpekleriyle karadan seferber oldu. İnsansız Hava Araçları'yla (İHA) da havadan arama çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, 1,5 metre kar kalınlığının olduğu ve hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü bölgede Diril çiftini bulmak için çalışmalarını zorlu şartlarda yürütüyor.

Bölgede kar ve tipi etkisini artırmaya devam ediyor.

