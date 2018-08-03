Kayıp Suriyeli Ahmet, havadan ve karadan aranıyor

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), () - GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Ahmet Salih'in (9), 2 gündür eve gelmemesi üzerine ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Salih'in bulunması için arama- kurtarma köpekleri ile drone da kullanarak, havadan ve karadan çalışma başlattı.

Suriyeli 5 kişilik Salih ailesi, 2016 yılında ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye sığınıp, Gaziantep'e geldi. Aile fertleri, 3 ay önce tarım işçiliği yapmak üzere Nurdağı ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Sakcagözü Mahallesi Kesikbaş mevkisinde çadır kurarak, tarlada çalışmaya başladı. Ailedeki çocuklardan Ahmet Salih, geçen çarşamba günü çadıra dönmedi. Bunun üzerine aile, Salih için jandarmaya gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Bölgeye jandarma ile Gaziantep ve Adana'dan AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ahmet Salih'in bulunması için arama- kurtarma köpekleri ile drone da kullanarak, havadan ve karadan çalışma başlattı. Gölet, dağ etekleri ve mağaralari jandarma ile AFAD ekiplerince aranıyor.

Rabullah Salih, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek, "Oğlumu kaçırdılar mı, öldürdüler mi; bilmiyorum. Allah için oğlumu bulun" dedi. Salih ailesinin Emine Sara (13) isimli kızlarının da 2 ay önce, çadırların ortak kullanım alanı olan banyoda intihar ettiği öğrenildi.



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