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Kayıp Suriyeli Ahmet, havadan ve karadan aranıyor (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Gaziantep Valiliği'nce Nurdağı ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Ahmet Salih'in (9) kuyuda cesedinin bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın...

Kayıp Suriyeli Ahmet, havadan ve karadan aranıyor (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği'nce Nurdağı ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Ahmet Salih'in (9) kuyuda cesedinin bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:
"Nurdağı ilçemiz Sakçagözü Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan Suriye Uyruklu C.S. adlı kadın, İlçe Jandarma Komutanlığına 01.08.2018 tarihinde müracaat ederek 9 yaşındaki A.S. adlı erkek çocuğunun kaybolduğu ihbarında bulunmuştur. Alınan kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlarımızın işbirliğiyle yoğun bir arama çalışması başlatılmıştır. Arazide yapılan arama çalışmalarında bugün saat 16.00 sıralarında kayıp çocuğun arazideki bir su kuyusundaki cesedine ulaşılmış olup, olayın adli tahkikatı devam etmektedir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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