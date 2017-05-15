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Kayıp sandılar, yoğun bakımda bulundu

AYDIN'da motosikletiyle duvara çarparak ağır yaralanan 44 yaşındaki Yusuf Şener'in kayıp olduğunu sanan ailesi, onu bir gün sonra hastanede yoğun bakımda buldu. Bir akaryakıt istasyonundan, yönetimindeki 09 BM 918 plakalı motosiklete yakıt...

Kayıp sandılar, yoğun bakımda bulundu
AYDIN'da motosikletiyle duvara çarparak ağır yaralanan 44 yaşındaki Yusuf Şener'in kayıp olduğunu sanan ailesi, onu bir gün sonra hastanede yoğun bakımda buldu.
Bir akaryakıt istasyonundan, yönetimindeki 09 BM 918 plakalı motosiklete yakıt alan evli ve bir çocuk babası Yusuf Şener, tekrar yola çıktıktan kısa bir süre sonra Aydın- İzmir karayolu ESKO Düğün Salonu karşısındaki bir binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından ağır yaralanan Şener, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Yusuf Şener'in akşam eve gelmediğini öğrenen kardeşi Veysel Şener, ağabeyini aramaya çıktı. Kendi çabalarıyla bulamayınca Efeler Polis Merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan polis, kayıp adamın kazada yaralanıp hastanede tedaviye alındığını belirleyince, aileye bildirdi. Hastaneye koşan ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.

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