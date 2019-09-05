Son Dakika
Kayıp parkinson hastası çukurda ölü bulundu
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 28 gün önce ilaçlarını almak için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan parkinson hastası Abdülkadir Kızılgül'ün (64) 1.5 metrelik çukurda cansız bedenine ulaşıldı. Kemer'e bağlı Aslanbucak Mahallesi'nde...
GÜVENLİK 05.09.2019, 10:29
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 28 gün önce ilaçlarını almak için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan parkinson hastası Abdülkadir Kızılgül'ün (64) 1.5 metrelik çukurda cansız bedenine ulaşıldı.
Kemer'e bağlı Aslanbucak Mahallesi'nde oturan, 3 çocuk babası parkinson hastası Abdülkadir Kızılgül, 8 Ağustos günü ilaçlarını alacağını söyleyip evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince özel eğitimli köpeklerin de katıldığı arama çalışması başlatıldı. Bir süre yapılan aramaların sonuç vermemesinin ardından, ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından Kızılgül'ün Yeni Mahalle'deki Hakkı- Hacı Hafize Saygan İlkokulu yakınlarında olabileceği belirledi. Dün bölgeye giden ekipler, burada yaptıkları aramada Abdülkadir Kızılgül'ün çukurda cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Kızılgül'ün kestirme olduğu için bu noktaya geldiği ve ayağının kayması sonucu çukura düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Abdülkadir Kızılgül'ün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kemer'e bağlı Aslanbucak Mahallesi'nde oturan, 3 çocuk babası parkinson hastası Abdülkadir Kızılgül, 8 Ağustos günü ilaçlarını alacağını söyleyip evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince özel eğitimli köpeklerin de katıldığı arama çalışması başlatıldı. Bir süre yapılan aramaların sonuç vermemesinin ardından, ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından Kızılgül'ün Yeni Mahalle'deki Hakkı- Hacı Hafize Saygan İlkokulu yakınlarında olabileceği belirledi. Dün bölgeye giden ekipler, burada yaptıkları aramada Abdülkadir Kızılgül'ün çukurda cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Kızılgül'ün kestirme olduğu için bu noktaya geldiği ve ayağının kayması sonucu çukura düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Abdülkadir Kızılgül'ün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
26°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 05 Eylül 2019
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:02
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0