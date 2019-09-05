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Kayıp parkinson hastası çukurda ölü bulundu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 28 gün önce ilaçlarını almak için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan parkinson hastası Abdülkadir Kızılgül'ün (64) 1.5 metrelik çukurda cansız bedenine ulaşıldı.  Kemer'e bağlı Aslanbucak Mahallesi'nde...

GÜVENLİK 05.09.2019, 10:29
Kayıp parkinson hastası çukurda ölü bulundu
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 28 gün önce ilaçlarını almak için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan parkinson hastası Abdülkadir Kızılgül'ün (64) 1.5 metrelik çukurda cansız bedenine ulaşıldı. 
Kemer'e bağlı Aslanbucak Mahallesi'nde oturan, 3 çocuk babası parkinson hastası Abdülkadir Kızılgül, 8 Ağustos günü ilaçlarını alacağını söyleyip evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince özel eğitimli köpeklerin de katıldığı arama çalışması başlatıldı. Bir süre yapılan aramaların sonuç vermemesinin ardından, ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından Kızılgül'ün Yeni Mahalle'deki Hakkı- Hacı Hafize Saygan İlkokulu yakınlarında olabileceği belirledi. Dün bölgeye giden ekipler, burada yaptıkları aramada Abdülkadir Kızılgül'ün çukurda cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Kızılgül'ün kestirme olduğu için bu noktaya geldiği ve ayağının kayması sonucu çukura düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Abdülkadir Kızılgül'ün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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