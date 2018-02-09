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Kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulundu

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kayıp olarak aranan Çağrı Selvi'nin (37), ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Yunusemre ilçesi Kayapınar Mahallesi'ndeki Kuvay-i Milliye Anıtı'nın arkasındaki dere kenarına...

Kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulundu

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kayıp olarak aranan Çağrı Selvi'nin (37), ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.
Yunusemre ilçesi Kayapınar Mahallesi'ndeki Kuvay-i Milliye Anıtı'nın arkasındaki dere kenarına balık avı için gelen 2 çocuk, yerde hareketsiz yatan birini gördü. Çocuklar, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine ormana gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, cenazenin İzmir'in Kınık ilçesi nüfusuna kayıtlı Çağrı Selvi olduğunu belirledi. Selvi'nin cansız bedeni, ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Çağrı Selvi'nin ailesinin, 4 Şubat günü emniyete kayıp başvurusunda bulunduğu ve o tarihten beri arandığı öğrenildi.

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