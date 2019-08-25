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Kayıp olarak aranırken, gölde cesedi bulundu

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 gün önce kaybolan Vedat Yılmaz'ın (55) Muratlı ilçesindeki gölde, pikniğe gelenler tarafından cansız bedeni bulundu.  Süleymanpaşa'daki evinden 3 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha haber...

GÜVENLİK 24.08.2019, 11:04
Kayıp olarak aranırken, gölde cesedi bulundu
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 gün önce kaybolan Vedat Yılmaz'ın (55) Muratlı ilçesindeki gölde, pikniğe gelenler tarafından cansız bedeni bulundu. 
Süleymanpaşa'daki evinden 3 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Vedat Yılmaz'ın ailesi, polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Yılmaz'ı arama- kurtarma çalışması başlattı. Muratlı ilçesine bağlı Müsellim Mahallesi'ndeki baraj gölü kenarına, bugün pikniğe gelenler, suda birinin hareketsiz olduğunu görünce polisi aradı. İhbarla bölgeye gelen Su Altı Grup Amirliği görevlileri, kıyıya çektiği kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cansız bedenin, kayıp olarak aranan Vedat Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Muratlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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