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Kayıp olarak aranırken evde olduğu ortaya çıktı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesine bağlı Uludağ köyünde kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan Hasan U.’nun (43) sabaha karşı evine gelerek uyuduğu ortaya çıktı. Ormancılık yapan Hasan U., dün akşam saatlerinde eve...

Kayıp olarak aranırken evde olduğu ortaya çıktı
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesine bağlı Uludağ köyünde kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan Hasan U.’nun (43) sabaha karşı evine gelerek uyuduğu ortaya çıktı.
Ormancılık yapan Hasan U., dün akşam saatlerinde eve dönmeyince ailesi jandarmaya haber verdi. Jandarma, Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri ile köylüler, Hasan U.’yu bulmak için arama çalışması başlattı. Ormanlık alanda yaklaşık 11 saat arama yapıldı, ancak Hasan U. bulunamadı. Saat 05.00 sıralarında eve gelen eşi, Hasan U.'yu uyurken buldu.
Hasan U.’nun saat 04.30 sıralarında evine gelerek uyuduğu ortaya çıktı. Hasan U.’nun ormanda çalışırken rahatsızlandığını ve o andan sonrasını hatırlamadığını, kendine geldikten sonra eve döndüğünü söylediği bildirildi.
Çağırılan sağlık ekipleri, Hasan U.’yu sağlık kontrolü için Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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