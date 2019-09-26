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Kayıp olarak aranırken, cesedi bulundu
MANİSA'nın Kula ilçesinde kayıp olarak aranan Necati Deniz'in (59) cesedi, sulama kanalında bulundu. Deniz'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset, otopsiye gönderildi. Sarnıç Mahallesi'nde yaşayan çiftçi, evli ve 2 çocuk babası...
GÜVENLİK 26.09.2019, 22:16
MANİSA'nın Kula ilçesinde kayıp olarak aranan Necati Deniz'in (59) cesedi, sulama kanalında bulundu. Deniz'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset, otopsiye gönderildi.
Sarnıç Mahallesi'nde yaşayan çiftçi, evli ve 2 çocuk babası Necati Deniz, dün sabah ilçe merkezine gitmek üzere evinden ayrıldı. Öğle saatlerinde oğlunu cep telefonundan arayan Deniz, işlerini hallettiğini ve eve dönmek üzere yola çıktığını söyledi. Buna rağmen eve dönmeyen Deniz'i merak eden yakınları, jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulundu. Necati Deniz'i bulmak için arama- kurtarma çalışmasına başlandı. Deniz'in cesedi, bugün saat 12.30 sıralarında, Sarnıç Mahallesi yakınındaki Yurtbaşı Mahallesi'nde sulama kanalında bulundu. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Necati Deniz'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sarnıç Mahallesi'nde yaşayan çiftçi, evli ve 2 çocuk babası Necati Deniz, dün sabah ilçe merkezine gitmek üzere evinden ayrıldı. Öğle saatlerinde oğlunu cep telefonundan arayan Deniz, işlerini hallettiğini ve eve dönmek üzere yola çıktığını söyledi. Buna rağmen eve dönmeyen Deniz'i merak eden yakınları, jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulundu. Necati Deniz'i bulmak için arama- kurtarma çalışmasına başlandı. Deniz'in cesedi, bugün saat 12.30 sıralarında, Sarnıç Mahallesi yakınındaki Yurtbaşı Mahallesi'nde sulama kanalında bulundu. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Necati Deniz'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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