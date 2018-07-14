Kayıp olarak aranan genç kız, erkek arkadaşıyla AVM'de yemek yerken bulundu- Yeniden

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve iki kuzeni ile 3 gün önce geldiği Kuşadası'nda kaybolduğu bildirilen 17 yaşındaki Tuğçe Y., aynı ilçedeki bir alışveriş merkezinde (AVM) erkek arkadaşıyla yemek yerken polis tarafından bulundu. Tanınmamak için değişik kıyafetler giyip, şapka taktığı ve saçlarını da farklı şekilde taradığı belirlenen genç kız, bir anda sivil polisleri karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Tuğçe Y., geçen 11 Temmuz'da, iki kuzeni ile Kuşadası'na geldi. Genç kız, aynı gün saat 23.00 sıralarında ortadan kayboldu. Kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine ertesi gün annesi Özlem Y., polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Özlem Y., sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Arkadaşlar kızım kayıp. Kuşadası'nda plajda telefonunu bulduk. Ama kendisi ortada yok" diyerek yardım istedi. Genç kızın kayıp olduğu haberi, yerel ve ulusal basında da haber olarak yer aldı.

Kuşadası polisi, genç kızın festivale birlikte geldiği iki kuzenini ifadelerine başvurdu. Kuzenleri ifadelerinde, yeterli paraları olmaması nedeniyle festivale giremediklerini, Nazilli'ye dönmek için Kuşadası Garajı yakınına gelip, saat 23.00 ile 01.00 saatleri arasında otostop çektiklerini, ancak duran olmadığını belirtip, "Bu sırada Tuğçe, annesine telefon etti. Telefonda tartıştılar. Şarjı bitince bizden telefon isteyip, annesi ile konuşmaya devam etti. Telefonda tartışmaya devam ettiler. Daha sonra Tuğçe, 'Bir daha bu kadının yanına dönmek istemiyorum' diyerek, koşarak uzaklaştı. Şarjı biten telefonu da bizde kaldı. Bir daha da kendisini görmedik" dedi. Polis, genç kızın kuzenlerinin ifadesinden Tuğçe Y.'nin 4 yıldır birlikte olduğu Kuşadası'nda yaşayan bir erkek arkadaşı olduğunu da öğrendi.

ERKEK ARKADAŞINI TAKİBE ALIP, GENÇ KIZA ULAŞTILAR

Genç kızın erkek arkadaşının B.G.B. olduğunu belirleyen polis, takibe aldı. B.G.B.'nin bugün öğlende yanında bir kız ile Kuşadası'ndaki bir alışveriş merkezine gidip, buradaki bir restorana oturması üzerine harekete geçildi. Polis, B.G.B.'nin yanındaki kızın, saçlarını değişik şekilde tarayıp, kaybolduğu gün üzerinde bulunandan farklı kıyafetler giyip, şapka takmasına rağmen, kayıp Tuğçe Y. olduğunu fark etti. Emin olunmasının ardından sivil polisler, ikilinin olduğu masaya gitti. Bir anda polisleri karşısında görünce şaşıran Tuğçe Y. ile yanındaki erkek arkadaşı, ifadelerine başvurulmak üzerine polis merkezine götürüldü.

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