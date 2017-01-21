Kayıp Mehmet Ali Acar'ı aramalar sürüyor

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi Çakır Mahallesi'nde geçen pazartesi günü kaybolan 74 yaşındaki Mehmet Ali Acar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Denizli'nin Acıpayam İlçesi Çakır Mahallesi'ndeki Dalaman Çayı'nda 20 SA 742 plakalı otomobili çamura saplanmış halde bulunan ve geçen pazartesi gününden itibaren haber alınamayan Mehmet Ali Acar için hem çevrede, hem çayda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin bir bölümü çay kenarında ve içinde arama yaparken, jandarma ekipleri ise arazide kontrollere devam ediyor.

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