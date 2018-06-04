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Kayıp Meftune'nin cesedi, sulama kanalında bulundu

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ()- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde ailesinin 2 Haziran'da kayıp başvurusu yaptığı Meftune Oflaz'ın (21) cansız bedeni, terliğinin görüldüğü yerden 20 kilometre uzakta, sulama kanalında bulundu. Kadirli'ye bağlı...

Kayıp Meftune'nin cesedi, sulama kanalında bulundu

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ()- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde ailesinin 2 Haziran'da kayıp başvurusu yaptığı Meftune Oflaz'ın (21) cansız bedeni, terliğinin görüldüğü yerden 20 kilometre uzakta, sulama kanalında bulundu.
Kadirli'ye bağlı Çınar köyünde ailesi ile birlikte yaşayan Meftune Oflaz'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvuruda bulundu. Köyde araştırma yapan jandarma ekipleri, Mefkune Oflaz'ın son olarak köyün yakınlarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalının yakınlarında görüldüğü bilgisine ulaştı. Genç kızın sulama kanalının kenarında terliğini bulan jandarma ekipleri, kanal içerisinde arama yapmak üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı dalgıç polislerden yardım istedi. Sulama kanalının suyunun kesilmesinin ardından genç kızın cesedi, terliğinin bulunduğu yerden 20 kilometre uzakta, Kozan ilçesine bağlı Sıtır köyünde kanal içerisinde bulundu.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mefkune Oflaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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